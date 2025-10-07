NY株式6日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均46694.97（-63.31-0.14%） S＆P5006740.28（+24.49+0.36%） ナスダック22941.67（+161.16+0.71%） CME日経平均先物48650（大証終比：+460+0.95%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は７日ぶりに小反落。一方、ＩＴ・ハイテク株には上昇し、ナスダックは反発した。ＡＭＤ＜AMD＞がオープンＡＩとの大型提携を発表し、株価が大幅高