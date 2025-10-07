公然わいせつの疑いで４日に逮捕された、アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバー・草間リチャード敬太容疑者（２９）が６日、警視庁三田署から釈放された。すでにＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは活動休止を発表しているが、今後イバラの道なのは間違いない。同容疑者に目をかけていた、先輩・横山裕（４４）の顔にも泥を塗った格好だ。「この度は、お騒がせして申し訳ございませんでした」黒のスーツ姿で