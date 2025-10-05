自民党総裁選で世がざわつくなか、芸能界に衝撃が走った。10月4日、人気アイドルグループ「Aぇ! Group」のメンバー・草間リチャード敬太容疑者（29）が、新宿区内で公然わいせつの疑いで逮捕された。容疑者は当時、雑居ビルのエントランスで下半身を露出しており、110番通報によって駆けつけた警察官に身柄を取り押さえられたという。【写真】「マスク姿でウロウロ…」草間リチャード敬太容疑者が下半身を露出した新宿の事件現場