この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第6話をごらんください。 職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦となった佳奈さん。新婚当初は幸せいっぱいでしたが、徐々に邦夫の帰りが遅くなります。 ©hatake_0123_