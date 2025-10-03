ミッフィーと横浜巡り、秋の楽しみが追加！ 限定グッズ＆新メニュー登場、スタンプラリーも始まるよ！ミッフィーと一緒に横浜ベイエリアを巡る周遊イベント「横浜マリンタワー × Dick Bruna TABLE」に、新たな楽しみが続々登場しました！ 横浜マリンタワー1階では、見た目も可愛い「ピーチ・ココ・フロート」（780円）やミッフィー柄のワックスペーパーで提供される「マラサダ」（410円）など、4種類の新メニューが仲間入り