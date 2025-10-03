ミッフィーと横浜を巡るスタンプラリーが10月10日より開始！ 「ボトル入りボーロ」などの新商品の販売に加え、POP UPイベントも開催
ミッフィーと横浜巡り、秋の楽しみが追加！ 限定グッズ＆新メニュー登場、スタンプラリーも始まるよ！
ミッフィーと一緒に横浜ベイエリアを巡る周遊イベント「横浜マリンタワー × Dick Bruna TABLE」に、新たな楽しみが続々登場しました！
横浜マリンタワー1階では、見た目も可愛い「ピーチ・ココ・フロート」（780円）やミッフィー柄のワックスペーパーで提供される「マラサダ」（410円）など、4種類の新メニューが仲間入り。
さらに、お土産にぴったりの「ボトル入りボーロ」（800円）など、イベント限定オリジナルグッズも3種類が新発売！
これだけじゃないんです！ 10月10日（金）からは限定コースターがもらえるスタンプラリーが、10月17日（金）からは横浜駅構内にポップアップショップがオープンします。イベントは11月4日（火）まで開催。
秋の横浜で、ミッフィーとの思い出をたくさん作ってみませんか？
（以下、プレスリリースより）
ミッフィーと横浜を巡るスタンプラリー開催！新たなPOP UPイベントやコラボメニューも登場「横浜マリンタワー × Dick Bruna TABLE in YOKOHAMA Bay Area」
ミッフィーがデザインされた新商品の販売開始に加え、スタンプラリーとPOP UPイベント開催が決定
フェリシモが横浜を舞台に展開する周遊イベント「横浜マリンタワー × Dick Bruna TABLE in YOKOHAMA Bay Area」が2025年11月4日(火)まで開催中です。
横浜のシンボル「横浜マリンタワー」と、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事を楽しむレストラン「Dick Bruna TABLE」が中心となり、ホテルや観光船といったベイエリア一帯の施設がディック・ブルーナの優しい世界観に染まる特別な約2ヵ月間のイベントです。
横浜マリンタワーとシーバスでは、特典付きのチケットをそれぞれ販売中です。
また、ミッフィーがデザインされた新商品のお菓子の販売がスタートしたほか、横浜マリンタワー1階「menehune collection」にて新たなコラボメニューの提供が始まりました。
さらに10月10日（金）からはイベントを実施中の各施設をめぐってスタンプを集めると特典と交換できるスタンプラリーが、10月17日（金）からは「Dick Bruna TABLE 横浜」にてポップアップショップが追加開催されます。
ミッフィーとともに過ごす時間がますます充実し、あたたかい気持ちで横浜を楽しむことができるイベントです。
本イベントはフェリシモが2025年7月23日(水)から9月22日(月)まで神戸・大阪エリアで開催し、地域一帯に「笑顔」と「にぎわい」を創出した、『KOBE PORT TOWER × Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront』に続き開催中です。
神戸で生まれたたくさんの笑顔のバトンを受け取り、横浜ベイエリアを舞台に新たな物語を紡ぎます。
港の風、船の汽笛、そして愛らしいミッフィー。2つの港町をつなぐこの企画が、訪れた人々の心に、しあわせな瞬間を生み出すことを目指しています。
◆最新の企画内容の発表について
本リリースは、2025年10月3日時点の発表内容になります。以後、最新の発表内容は下記のページにてお知らせします。
Dick Bruna TABLE [ディック・ブルーナ テーブル]トピックスページ＞＞
https://dickbrunatable.com/category/topics/
◆追加イベント開催概要
神戸でも好評だったスタンプラリーを横浜でも開催決定!
下記のカード配布・押印場所にて1,000円(税込)以上の指定のチケットの購入、飲食または商品を購入した場合に限り、スタンプを1個押印いたします。(ミッフィー展での物販購入は3,000円(税込)以上)
スタンプが3つ集まった方にはイベントの限定コースターをプレゼント！（画像はイメージです）
カード配布・押印場所 ：ディック・ブルーナ テーブル 横浜、シーバス(横浜駅東口)、そごう美術館(そごう横浜店6F:ミッフィー展 会場内物販コーナー)、ホテルニューグランド(ミッフィールームご宿泊、ご一泊につきお一人様スタンプ一つ押印)、横浜マリンタワー1Fインフォメーションデスク、menehune collection 横浜マリンタワー店（順不同）
▶ プレゼント交換場所:ディック・ブルーナ テーブル 横浜
〈ディック・ブルーナ テーブル 横浜〉ポップアップショップの開催
10月17日（金）午前11：00からの10日間、店舗前のJR横浜駅構内 待合広場「SOUTH COURT（サウスコート）」に期間限定ポップアップショップを出店します。本イベントのオリジナルグッズの販売やフォトパネルの設置を行います。
開催期間/10月17日（金）〜10月26日（日）
営業時間/11:00 - 20:00 ※最終日26日（日）は18:00迄
場所/横浜市西区高島2-16-1 JR東日本横浜駅エキュートエディション横浜 待合広場「サウスコート」
アクセス/JR横浜駅南改札及び中央南改札内
TEL/045-620-0708
◆新たなコラボメニューの提供について
〈横浜マリンタワー〉１F「menehune collection」
新たなコラボメニューとしてドリンク、フード各2種の販売を開始しました。いずれも店内でもテイクアウトでもお楽しみいただけます。
・横浜マリンタワー×Dick Bruna TABLE ピーチ・ココ・フロート 780円 （税込み）
ピーチシロップを使用したソーダに、ココナッツミルクアイスクリームを浮かべたフロート
・横浜マリンタワー×Dick Bruna TABLE ストロベリーミルク 780円 （税込み）
ストロベリーミルクのチーズティー
・横浜マリンタワー×Dick Bruna TABLE アサイーガーデン 1,390円 （税込み）
パイナップルやみかん、そしてグラノーラやココナッツミルクのアイスクリームのトッピングされたアサイーボウル
・横浜マリンタワー×Dick Bruna TABLE マラサダ 410円（税込み）
ミッフィーが描かれたワックスペーパーに包んで提供されるマラサダ
◆イベントオリジナルグッズについて
「横浜マリンタワー」と「ディック・ブルーナ テーブル 横浜」にて以下の3商品の販売を開始しました。
【NEW】横浜マリンタワー×Dick Bruna TABLE ボトル入りボーロ
1個 \800（税込）
かわいいまんまるケースに入ったボーロ。よく見るとミッフィーや今回のイベントで登場するイラストがデザインされています。並べたくなるかわいさです。
【NEW】横浜マリンタワー×Dick Bruna TABLE 缶のお菓子 わたがし（ミルクティー味）
1個 \1,400（税込）
缶の中には、密度が濃く一度には食べきれないほどぎゅっと詰まった濃厚なコットン状のお菓子。
そのまま食べても、アイスコーヒーとともにお口の中で溶かすように食したり、またバターたっぷりのトーストに乗せたりバニラアイスに振りかけたり、作り立てのポップコーンにからめてソースにするなどいろいろな演出ができる甘い調味料としても活躍します。
【NEW】横浜マリンタワー×Dick Bruna TABLE シュガー 6個入り
￥1,200（税込）
カラフルなお洋服を着ているミッフィーシュガーの本イベントバージョンが登場します
◆「横浜マリンタワー」イベント限定ポストカード付き特別チケット
横浜マリンタワーの展望フロアチケットにイベント限定ポストカードが付いてくるお得で楽しいチケットをご案内しています。
〈販売ページ〉
デイチケット＞＞ https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00425&ac=8001&igc=0066
ナイトチケット＞＞ https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00425&ac=8001&igc=0067
◆「シーバス」イベント限定コラボデザインチケット
横浜駅東口（ベイクォーター内）乗り場と山下公園乗り場で、ポストカード付きのオリジナルデザインの乗船チケットを数量限定販売中です。
東口では青、山下公園では紫のチケットをご用意しています。（特典のポストカードは横浜マリンタワーで配布するものと共通です）
◆「横浜マリンタワー × Dick Bruna TABLE in YOKOHAMA Bay Area」開催概要
フェリシモが監修する「ディック・ブルーナ テーブル 横浜」が中心となり、横浜ベイエリアに「にぎわい」と「笑顔」を創出する周遊イベントです。
横浜のシンボル「横浜マリンタワー」や飲食施設、ホテル、交通施設、ミュージアムとのコラボレーションのほか、ミッフィーの顔（目と口）をモチーフにしたデザインが出現するスポットも登場予定です。ベイエリアがディック・ブルーナの世界観に包まれます。
・期間/2025年9月13日(土)から11月4日(火)
・主催：フェリシモ
・協賛：ぶるーな倶楽部
◆参加・関連施設、店舗※敬称略・順不同
（１）ディック・ブルーナ テーブル 横浜
（２）横浜マリンタワー
（３）ホテルニューグランド
（４）Y Cruise株式会社 シーバス横浜駅東口（ベイクォーター内）乗り場と山下公園乗り場
※そごう横浜店にある「（５）そごう美術館」では「誕生70周年記念 ミッフィー展」が開催されます。
※営業時間は各施設に順じます。※各施設のコンテンツ詳細は、各施設・店舗から順次、発表いたします。
※施設が変更になる場合があります。
―Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について―
ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。
ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。
2020年7月に神戸店、2021年3月に横浜店がオープンしました。
常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。
Dick Bruna TABLE YOKOHAMA [ディック・ブルーナ テーブル 横浜]
〒220-0011
横浜市西区高島2-16-1 JR東日本横浜駅エキュートエディション横浜
アクセス：JR横浜駅南改札及び中央南改札内
※改札外から当店をご利用の場合は、JR東日本 横浜駅を区間に含んだ乗車券類、または、入場券（150円）をお買い求めのうえ、ご入場ください。
営業時間：11:00 - 23:00（LO 22:00）
※営業時間は変更になる可能性があります。詳しくはHPをご覧ください。
定休日：なし
・WEB＞＞ https://dickbrunatable.com/
・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo
・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable
※Dick Bruna TABLE横浜は、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。
◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：
1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。
神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。
誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。
― 会社概要 ―
社名 : 株式会社フェリシモ
本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号
代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦
証券コード : 東証スタンダード3396
創立 : 1965年5月
事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業
◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/
◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/
◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA
◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/
◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/
◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/