「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャース佐々木朗希投手が４点リードの九回からポストシーズン初登板。１回を三者凡退で無失点に抑え、鮮やかにゲームを締めた。ブルペンからマウンドへ走って向かうとファンは総立ちとなった。どよめきと大歓声が沸き起こり、異様な雰囲気の中で投球練習を始めた佐々木。先頭のスティアに初球、いきなり１６２キロを投じると、３