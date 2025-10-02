１日、米上院でつなぎ予算案が再度否決された/Senate TV（ＣＮＮ）米上院は１０月１日、下院で可決した共和党のつなぎ予算案と、医療費の政府補助の延長を盛り込んだ民主党のつなぎ予算案の採決を前日に続いて行ったが、いずれも否決された。次回の採決は３日に行われる見込み。連邦政府の予算が３０日深夜に失効したことを受けて、連邦政府機関の一部閉鎖と一部の連邦職員の一時帰休がすでに始まっている。行政管理予算局（ＯＭＢ