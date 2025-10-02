私たちの脳は生まれてから10歳ぐらいまではどんどん大きくなる一方、その後は緩やかに萎んでいくという。25歳をピークに完成する脳の発達メカニズムとは？【画像】脳神経外科医で脳の働きに詳しい東島威史医師脳神経外科医の東島威史氏が脳への刺激と癒しについての最新知見を初めて語りつくした『不夜脳脳がほしがる本当の休息』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成してお届けする。 腸管の先っぽにできた脳