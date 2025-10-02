米国防総省（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は1日、国防総省が報道機関などに情報を漏えいした人物を特定するため、数千人を対象としたポリグラフ（うそ発見器）による無作為の検査を計画していると報じた。トランプ政権は不都合な情報が暴露されるのを防ぐ目的で、報道機関や政府関係者らへの圧力を強めており、今回の計画もその一環とみられる。国防長官室と統合参謀本部などに所属する軍