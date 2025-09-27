ダノンジャパンが展開する「ダノン オイコス」が、大人気アニメ「ハイキュー!!」とのスペシャルコラボキャンペーンを2025年10月1日より実施します。抽選でオリジナルグッズが当たる2種類のプレゼント企画や、日向翔陽・影山飛雄による新録ボイス入りWEB動画の公開など、ファン必見の内容が満載。スポーツを楽しむ人も、作品を愛する人も、思わず心が弾むコラボです♡ レシート応募で当たる！限定パ&