顔のたるみやむくみの解消にも役立つにも役立つと言われている「胸鎖乳突筋ほぐし」と、そのマッサージに加えると効果的な「頭ほぐし＆鎖骨リンパ流し」をご紹介します。1ステップ1分で気軽に挑戦できるテクニックを、人気美容整体師のうちやま先生。にお聞きしました。胸鎖乳突筋がこっていると、老け見え・体の不調の原因に胸鎖乳突筋は、耳の後ろから鎖骨にかけての筋肉。スマホやパソコンを長時間使っていると、頭は前にかたむ