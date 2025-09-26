顔のたるみやむくみの解消にも役立つにも役立つと言われている「胸鎖乳突筋ほぐし」と、そのマッサージに加えると効果的な「頭ほぐし＆鎖骨リンパ流し」をご紹介します。1ステップ1分で気軽に挑戦できるテクニックを、人気美容整体師のうちやま先生。にお聞きしました。

胸鎖乳突筋がこっていると、老け見え・体の不調の原因に

胸鎖乳突筋は、耳の後ろから鎖骨にかけての筋肉。スマホやパソコンを長時間使っていると、頭は前にかたむき、その頭を支える“胸鎖乳突筋”は常に緊張状態に。

【写真】胸鎖乳突筋ってどこ？

「料理や掃除といった日常動作でも、頭は前にかたむきます。意識してほぐさないと、胸鎖乳突筋はこったままになり、ストレートネックの原因にも。顔は老けた印象になり、肩・首こりなどの不調を引き起こすのです」（うちやま先生）

胸鎖乳突筋の「基本のほぐし方」4つ

胸鎖乳突筋のほぐし方は、押す・伸ばす・もむ・揺らすの4タイプ。自宅ですぐにできる手順を教えてもらいましょう。

●胸鎖乳突筋を「押す」

（1） 姿勢を正して軽くこぶしを握り、耳たぶのすぐうしろの骨の出っぱった部分に、指の第2関節あたりを当てる。

（2） そのままこぶしを揺らして、痛気持ちいい程度の力でグリグリ押すようにする。（1）〜（2）の動きを反対側も同様に、左右30秒ずつおこなう。

●胸鎖乳突筋を「伸ばす」

（1） 姿勢を正して右腕を上げ、頭の上をとおって右手の人差し指と中指で左耳をはさむ。肩の力は抜く。

（2） ゆっくり頭を右に倒し、伸びを感じるところで30秒キープ。余裕があればそのままあごを上げて上を向き、さらに30秒キープ。（1）〜（2）を反対側も同様に行う。

●胸鎖乳突筋を「もむ」

（1） 姿勢を正し、手で耳の下の胸鎖乳突筋をつかむ。左右どちらの手でも、つかみやすい方でOK。親指と人差し指、中指の腹でつかむ。

（2） 手の位置を上から下に少しずつずらしながら、胸鎖乳突筋全体を30秒もみほぐす。（1）〜（2）を反対側も同様に行う。

●胸鎖乳突筋を「揺らす」

（1） 姿勢を正し、耳の下の胸鎖乳突筋を親指と人差し指の側面でつかむ。左右どちらの手で行ってもOK。

（2） そのまま前後に揺らすように動かす。首に埋もれた胸鎖乳突筋をはがすようなイメージで。

（3） 手の位置を少しずつ下にずらしながら、首の真ん中ぐらいまでを約30秒揺らす。（1）〜（3）を反対側も同様に行う。

顔のたるみに頭グリグリほぐし

胸鎖乳突筋につながる耳の上の筋肉をほぐし、小顔度アップ！ 睡眠の質を高める効果も。

●1：両手をグーにして耳の上に当てる

両手でこぶしをつくり、指の第2関節のあたりを両耳の上のあたりに当てる。

人差し指、中指、薬指の第2関節を使うイメージで。

●2：手で押しながら耳の後ろまでほぐす

こぶしの位置を少しずつずらしながら、耳の上から後ろを通って真ん中あたりまで、痛気持ちいい程度の力でグリグリと押す。

顔のたるみ、むくみに鎖骨リンパ流し

胸鎖乳突筋ほぐしのあと、リンパ節のある鎖骨を流すと老廃物が流れ、むくみがすっきり！

●1：左の鎖骨の内側に右手を添える

左の鎖骨の内側を、右手の人差し指と薬指の腹ではさむように添える。

●2：肩に向かって鎖骨を優しくさするように流す

肩先の方に向かい、鎖骨に沿って指を滑らせるようにしながら押し流す。これを30秒繰り返し、1〜2を反対側も同様に行う。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、試してみて、痛みや不調があるときは、すぐに中断してください