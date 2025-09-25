16人組ダンス＆ボーカルグループのTHE RAMPAGEでメインボーカルを務める川村壱馬さんが、美容雑誌VOCE（ヴォーチェ）のメンズ初となるVOCEビューティアンバサダーに就任しました。日頃、THE RAMPAGEとして「漢」のイメージが強いグループで活動する川村さんですが、「美容に救われたからこそ、伝えていきたい」と語るほど美容への想い入れは強く、女性はもちろん、まだまだある“男性の美容”への抵抗を払拭、先陣をきってメンズ美