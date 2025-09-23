津山市出身の俳優／オダギリジョーさん 自身が脚本などを手掛けた新作映画の公開を目前に控える俳優のオダギリジョーさんが、ふるさと岡山県の津山や映画への思いを語りました。 （俳優［津山市出身］／オダギリジョーさん）「子どものころに、見た景色とか経験したこととかは、この年になっても、ふと出てきますね。脚本を書いたりしていると。消えないものなんでしょうね。きっとね」 津山市出身の