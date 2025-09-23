大谷翔平の“特例”にファンが反応「他球団の選手も二刀流に挑戦すればいいだけ」短期決戦を前に議論が続出している。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が21日（日本時間22日）の記事で“大谷ルール”に言及。現状ではドジャース・大谷翔平投手“のみ”に適用され、ドジャースは1人多く投手を抱えられる点に「他球団は憤りを感じている」と綴っている。話題となっているルールは、先発が降板後も指名打者とし