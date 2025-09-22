女性の美しさと快適さを追求する〈ESS by〉から、人気の「Nonwire Smooth Hold Bra」に新色＜Amber Mocha＞が仲間入り。深みのあるチョコレートブラウンに、ベージュをひとさじ加えたカラーは、秋の気配をまとう大人の女性にぴったり。9月12日（金）19:00から公式オンラインストアで発売され、ノンワイヤーの解放感と立体的な美しいバストラインを叶える機能性も魅力の一枚。

秋を感じる新色「アンバーモカ」

Nonwire Smooth Hold Bra

Amber Mochaは、チョコレートブラウンにベージュをブレンドした奥行きのあるカラー。洋服に馴染みやすく、いつものコーディネートに季節感を添えてくれます。

肌に寄り添うやわらかな色合いで、秋のムードをさりげなく楽しみたい女性におすすめ。

ブラと同じカラー展開の「Smooth Line Shorts」（2,640円・税込）も揃い、上下でコーディネートを楽しめるのも嬉しいポイントです。

サイズ： M～L

【長谷川京子×ESS by】秋ムード高まるアンバーモカの新作ランジェリー

心地よさと美しさを両立するデザイン

「Nonwire Smooth Hold Bra」（8,580円・税込）は、3D設計のモールドカップで丸みのあるシルエットを演出。ノンワイヤーながらも胸をしっかりホールドし、軽やかな解放感を実現します。

背中は伸縮性に優れたハイバック仕様で、すっきりとした印象に。さらにサイドにはボーンの代わりに芯地を使用し、バストが脇に流れるのを防ぐ工夫も。機能性と美しさを両立した一枚です。

サイズ： B70～F70(新色： Amber Mocha)

ESS byのランジェリーを試してみて

長谷川京子さんが手掛ける〈ESS by〉の新色「Amber Mocha」は、季節の移ろいを感じる上品で洗練されたランジェリー。

ノンワイヤーでありながら美しい丸みを描き、女性らしさを引き出してくれる設計が魅力です。ブラとショーツをセットで身に着ければ、心まで高揚感に包まれるはず♡

自分へのご褒美や、毎日のスタイリングをアップデートする一枚として、この秋のワードローブにぜひ取り入れてみてください。