すき家から甘辛タレが絶妙に絡む新作「プルコギ牛カルビ焼肉丼」が9月25日（木）AM9:00より登場♡牛カルビに加え、さつまいも春雨やニンジン、タマネギ、シメジを使い、食感も味わいも抜群。ごはんと一緒に頬張れば、韓国産コチュジャンベースのタレが口いっぱいに広がり、やみつきになる美味しさです♪おんたまやチーズ、海苔をプラスしたバリエーションも同時発売！ 選べる4種♡プルコギ牛カルビ焼