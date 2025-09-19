すき家×プルコギ♡甘辛タレがやみつきの新作牛カルビ丼が登場！

すき家から甘辛タレが絶妙に絡む新作「プルコギ牛カルビ焼肉丼」が9月25日（木）AM9:00より登場♡牛カルビに加え、さつまいも春雨やニンジン、タマネギ、シメジを使い、食感も味わいも抜群。ごはんと一緒に頬張れば、韓国産コチュジャンベースのタレが口いっぱいに広がり、やみつきになる美味しさです♪おんたまやチーズ、海苔をプラスしたバリエーションも同時発売！

選べる4種♡プルコギ牛カルビ焼肉丼

プルコギ牛カルビ焼肉丼

おんたまプルコギ牛カルビ焼肉丼

やみつき海苔プルコギ牛カルビ焼肉丼

とろ～り3種のチーズプルコギ牛カルビ焼肉丼

すき家の新作プルコギ丼は、定番の「プルコギ牛カルビ焼肉丼」（並盛730円、大盛780円、特盛1,080円）の他にもラインアップ。

まろやかおんたまをのせた「おんたまプルコギ丼」（並盛840円～特盛1,190円）や、香ばしい海苔を加えた「やみつき海苔プルコギ丼」（並盛770円～特盛1,120円）。

そしてチーズ好きにはたまらない「とろ～り3種のチーズプルコギ丼」（並盛940円～特盛1,290円）など全部食べてみたいですね。

定食でも楽しめるプルコギの魅力

プルコギ牛カルビ焼肉定食

ごはんと具材を別盛りで楽しみたい方には「プルコギ牛カルビ焼肉定食」がおすすめ。

ごはんミニ850円、並盛880円、大盛920円で提供。牛カルビの旨みと甘辛タレがしっかり染み込んだ野菜を、香ばしく炒めたプルコギスタイルで楽しめます。

お家やすき家店舗で、ボリューム満点の食事タイムを満喫してください♪

