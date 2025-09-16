LG CineBeam S LGエレクトロニクス・ジャパンは、クラウドファンディングを実施していた4Kレーザープロジェクター「LG CineBeam S」(PU615U)の一般販売を、10月下旬に開始する。価格はオープンで、市場想定価格は199,800円前後。 壁との距離約8cmで40型、約40cmで100型を投影可能な超短焦点レーザープロジェクター。片手で気軽に持ち運べるコンパクトデザインながら、4K大画面を