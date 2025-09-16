LG CineBeam S

LGエレクトロニクス・ジャパンは、クラウドファンディングを実施していた4Kレーザープロジェクター「LG CineBeam S」(PU615U)の一般販売を、10月下旬に開始する。価格はオープンで、市場想定価格は199,800円前後。

壁との距離約8cmで40型、約40cmで100型を投影可能な超短焦点レーザープロジェクター。片手で気軽に持ち運べるコンパクトデザインながら、4K大画面を投写できる。高速自動フォーカス機能により、自動で即座にピントと画角を調整する。

3チャンネルRGBレーザーを採用し、DCI-P3 154%(全体)の色域とHDR10に対応。コントラスト比は450,000：1で、明るい環境でも優れた色精度を維持できる。

外形寸法は110×160×160mm(幅×奥行き×高さ)で、重さは約1.9kg。片手で気軽に持ち運べるため、リビングで家族と映画を見た後に、寝室に移動して一人で映画鑑賞など、好きな場所に移動して大画面を映し出せる。

LG独自のwebOSを搭載し、YouTube、TVer、Netflix、Disney+、Prime VideoやApple TV+、DAZN、FIFA+、Twitch、TikTokなど600以上のVODアプリが利用可能。iOSデバイス向けのAirPlay 2と、Android搭載デバイス向けのMiracastもサポートし、スマホやタブレットのコンテンツを大画面表示する事もできる。

Dolby Atmos対応の4W + 4Wステレオ・スピーカーを搭載。HDMI端子を1系統、USB-C端子も2系統備え、Bluetoothによる無線接続にも対応する。USB Type-Cから給電すれば、モバイルバッテリーに接続しながら使用できる。