中東カタールの首都ドーハで9日、複数回の爆発があり、イスラエル軍はイスラム組織ハマスの幹部を殺害するために攻撃したと発表しました。イスラエル軍は9日、カタールの首都ドーハでハマスの幹部を殺害するために攻撃したと発表しました。攻撃対象となった幹部は、2023年10月7日のハマスによるイスラエル襲撃について直接、責任を負っているとしています。2023年10月以降、イスラエルカタール国内でハマスを攻撃するのは初めて