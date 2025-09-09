自己中心的な人間というのはどこにでもいるだろう。周囲の人たちを振り回して疲弊させるのに、自分はノーダメージの強心臓者。この話はそんな自己チューな女性社員に振り回された人たちの話である。ちなみに「本当にこんな人いるの!?」とツッコミたくなる話だが、本作は実話である。【漫画】本作を読む社内でキョーレツな暴言を吐きまくり!!本作はブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で紹介されているエピソード漫画で、作者であるぷ