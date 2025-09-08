ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大阪・関西万博の大屋根リングにバスが衝突 ガラスの破片などが散乱 大阪・関西万博(2025年) 大阪府 交通事故 時事ニュース 読売新聞オンライン 大阪・関西万博の大屋根リングにバスが衝突 ガラスの破片などが散乱 2025年9月8日 21時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 8日、大阪・関西万博の会場で、大屋根リングの柱にバスが衝突した 大阪府警・会場警察隊によると、事故によるけが人の情報はないという 来場客の女性によると、周辺にはガラスの破片などが散乱していたそう 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 大阪・関西万博の大屋根リングにバスが衝突 ガラスの破片などが散乱 記事時間 09/05 09:50 佳子さまが大阪・関西万博を視察 完食されたペルー館の料理メニュー 記事時間 09/03 07:30 大阪・関西万博 花火大会開催で募る不安、いまだに燻る熱中症対策 おすすめ記事 娘（27）は元同僚の男にバラバラにされた 翌年には結婚の約束も「もうこいつは絶対許さない」その後の心境の変化【強姦殺人事件 父親の訴え③】 2025年9月5日 16時25分 川口春奈、「ひとりそば」動画の“わんぱく食い”が思わぬ物議…豪快キャラの“頬張り癖”に懸念される危うさ 2025年9月8日 17時45分 「Ｍｒ．サンデー」衝撃 ポスト石破自民の期待度→視聴者アンケが壊滅数字 番組どよめく、宮根「衝撃数字！ポスト石破どうなるんですかね？」 石破解散阻止も→すぐ解散選挙やれも７割超 2025年9月8日 22時17分 逗子海岸へ車が無許可侵入、波打ち際で立ち往生4時間半 消防署員らが脱出に力貸す、なぜこんなことが 2025年9月8日 18時36分 那覇で刺された大分の男性死亡、息子を逮捕 2025年9月8日 21時5分