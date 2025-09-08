アメリカで6日に抽せんが行われた宝くじで、過去2番目に高いおよそ2620億円の大当たりが出ました。当せん者は2人いて、賞金を分け合うということです。大当たりが出たのは、パワーボールと呼ばれるアメリカの宝くじです。運営団体によりますと、6日の抽せんの結果、ミズーリ州とテキサス州で販売された宝くじが1等に当せんし、17億8700万ドル、日本円でおよそ2620億円を獲得しました。これは過去2番目に高い金額で、賞金を2人で分