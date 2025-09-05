「付き合ってるようで付き合ってない…」「大事にされてる気もするけど確信が持てない…」そんな“グレーな関係”に振り回されていませんか？実は、男性が本命かキープかを見極めるポイントは、何気ない態度や言動に隠れているんです。そこで今回は、「本命か？キープか？」を見分けるポイントを紹介します。関係をオープンにしたがらないあなたが本命なら、男性に「友達に紹介したい」「一緒のところを見せつけたい」という気持ち