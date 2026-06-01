【セザンヌ】人気No.1チーク＆薄膜カバーファンデから新色登場6月上旬から先行販売スタート。

セザンヌ化粧品は、2026年6月上旬に「チークブラッシュ」と「セラムクッションファンデーション」の新色を先行で発売します。

ナチュラルな血色感のチーク＆肌のくすみを払うファンデ

しっとりと溶け込むように肌に密着する「チークブラッシュ」と、厚塗り感のない薄膜で毛穴などをカバーしつつ、素肌に密着して艶肌が続くクッションファンデーションの「セラムクッションファンデーション」から、それぞれ新色が登場します。

セザンヌ チークブラッシュ

カニナバラ果実油・ホホバ種子油・オリーブ果実油・マカデミア種子油・スクワランといった5種類の美容保湿成分を配合することで、パウダーなのにしっとり質感を実現。肌の内側からにじむような、自然な血色感に仕上がる発色が魅力のチークです。

新色の「06 フラワーコーラル」はパーソナルカラーに関係なく使えるピンク系のコーラルカラー。

白を配合して調色した柔らかな発色なので、ナチュラルな柔らかさのある多幸感が演出できます。

価格は550円。

アイシャドウとしても使えて、チークと揃えれば簡単にワントーンメイクが完成します。

新色チークとのオススメの組み合わせは、透け感のあるシャドウとコーラル系リップ。より多幸感が高まります。

セザンヌ セラムクッションファンデーション

気になる毛穴や色ムラ、赤みを薄膜でしっかりカバーすると同時に、肌にピタッと密着して360度隙なしのつるんとした艶肌が完成。

スクワラン・セラミドNP・ナイアシンアミド・ヒアルロン酸Na・ハトムギ種子エキスなどの11種類の美容保湿成分と2種類の保湿オイルを配合した、美容液発想のクッションファンデーションです。

新色の「P5 明るいピンクオークル系」は、明るくやや赤みのあるオークル。白浮きせずに肌に馴染みやすく、透明感を引き立てて肌を明るくみせたい人にオススメです。

価格は1155円。

日差しの強い夏に嬉しいSPF50＋ PA＋＋＋＋。

皮脂やこすれに強く、くすみにくいのに、単品使用時だと石けんでオフできる手軽さも嬉しいポイント。小鼻や目のキワなどの細かい部分の塗り残しを防ぐ、しずく型パフが付属します。

無香料、無鉱物油、タール系色素不使用、アルコールフリー、パラベンフリー、紫外線吸収剤不使用です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部