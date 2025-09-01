三笘薫がマンC戦でアシストイングランド・プレミアリーグ第3節が現地時間8月31日に行われ、ブライトンがホームでマンチェスター・シティと対戦。日本代表MF三笘薫はフル出場を果たして、逆転ゴールをアシストする活躍を見せた。地元メディア「Sussex Express」は三笘に「7」の高評価をつけている。プレミアリーグ開幕から3試合連続のスタメン出場を果たした三笘は、定位置の左サイドからマンCゴールに迫った。開幕から未勝利の