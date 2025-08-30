ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ドラマ「VIVANT」海外ロケで死亡事故 現場は濃霧が発生しやすい場所 VIVANT エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス ドラマ「VIVANT」海外ロケで死亡事故 現場は濃霧が発生しやすい場所 2025年8月30日 4時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと TBSは29日、来年放送の「VIVANT」のロケで死亡事故があったと発表した 撮影地のアゼルバイジャンで、トラックが山間部の道路から転落したそう 現場は急な濃霧が発生しやすい場所で、事故発生時も視界不良だったという 記事を読む おすすめ記事 ダンプカーの荷台と車体の間に挟まれ男性死亡 山辺町の養豚場 男性は資材を運ぶ業務に従事 2025年8月28日 12時37分 下水道作業員が大雨で流され2人死亡した事故で会社など書類送検 工事中止の際の警報発出方法を現場に周知させなかったか 神奈川・相模原 2025年8月25日 16時29分 【中島輝士連載＃42】バレていたら大問題だった交通事故 “激動”の一日はそれでは終わらなかった 2025年8月22日 11時0分 白昼の上越市でイノシシが車などにぶつかる事故が5分ほどの間に立て続けに3件発生 川を渡った？警察は警戒呼びかけ【新潟】 2025年8月29日 22時3分 「危ない」給油中に“急発進”→クルー同士が激突し転倒！ お粗末なピットインに解説者も苦言「せっかくガスだけ入れてるのに…」 2025年8月28日 12時29分