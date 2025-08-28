赤ちゃんのエコー写真が今、フリマサイトに出品されて物議を醸しているようなんです。おなかの赤ちゃんの成長などを確認するための胎児のエコー写真。なぜか、大手フリマサイトに出品されていることが話題に。28日、メルカリで「胎児 エコー写真」と検索してみると、出品中の商品は見当たらないものの、売り切れと表示されているエコー写真の出品を5点確認することができました。価格は3000円から6000円ほどで、いずれも同じ出品者