生活雑貨店を運営するハンズ（東京都新宿区）が公式「X」アカウントで日傘の「白黒どっちがいい問題」について言及しています。公式アカウントでは、まず、白系について「直射日光や日光による熱を反射するため、日傘の外側の温度上昇が緩やか。地面からの照り返しが眩（まぶ）しい。顔周りを明るく演出できる」と説明。一方の黒系については「光を吸収する性質があり、紫外線を通しにくい。地面からの照り返しの眩しさ軽減