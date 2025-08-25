2025Ç¯£¸·î24Æü¡¢FCÅìµþ¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë£°¡Ý£´¤È»´ÇÔ¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤ÎPK¸¥¾å¤Ê¤É¼«ÌÇ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö°ÕÃÏ¸«¤»¤í!¡×¥³¡¼¥ë¤ä¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤Ò¤È¤êµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡È38ºÐ¤ÎÅ´¿Í¡ÉÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤À¡£58Ê¬¡¢62Ê¬¤ËÈ´·²¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¸É·³Ê³Æ®¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«