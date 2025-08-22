ニューストップ > 国内ニュース > 江の島へ歩いて渡れる「トンボロ」潮が引いて出現、23日が今年ラスト 神奈川県 時事ニュース FNNプライムオンライン 江の島へ歩いて渡れる「トンボロ」潮が引いて出現、23日が今年ラスト 2025年8月22日 20時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県の江の島で22日、「トンボロ」を待つ人たちが目撃された 「トンボロ」とは、潮が引いた際に現れる陸地と島をつなぐ地形のこと 藤沢市によると、23日は今年最後の「トンボロ」が見られるかもしれないそう 記事を読む おすすめ記事 〈スタッフが何度も注意するも…〉映画館が「観客のマナー違反」で異例の謝罪…居合わせた客が語る迷惑客の一部始終 2025年8月22日 11時0分 対向車線のバスと衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡 母親に禁錮4年を求刑「二度と車を運転しない」 福岡地裁 2025年8月22日 11時10分 「とうとう福山雅治が出たか」古坂大魔王がフジ問題に絶句 ミッツも「ラスボス」と形容 2025年8月22日 19時51分 ピコ太郎 ＰＰＡＰ大ヒットで毎月の印税額を告白「８億回まわってまして…」 2025年8月22日 21時43分 中学生がなりたい職業「YouTuber」が1位から転落…Ｚ世代が語る人気凋落の理由「好きなことで、生きていく」はもう古い？ 2025年8月22日 11時0分