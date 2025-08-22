秋田宗好さんが急性心筋梗塞で死去、54歳「DAKARA」CMに糖分役で出演スポーツ報知

秋田宗好さんが急性心筋梗塞で死去、54歳「DAKARA」CMに糖分役で出演

by ライブドアニュース編集部

  • 「DAKARA」のCMで「余分三兄弟」の糖分役だった秋田宗好
  • 急性心筋梗塞のため7月17日に54歳で亡くなったと、所属事務所が発表した
  • 秋田さんは朝ドラ「ひらり」や「あすなろ白書」などの人気作に出演した
記事を読む

  • 　ＲＩＺＩＮ・榊原信行ＣＥＯ
    朝倉海まさかの連敗　ＲＩＺＩＮ榊原信行氏も無念「こんなもんじゃない」再起エール「いくらでも取り返せる、兄ちゃんもそうだった」 2025年8月19日 22時37分
  • 坂上忍（2024年5月撮影）
    坂上忍、生放送中に大けがを告白「うちのマネジャーも知らない」「早く帰りたい」 2025年8月18日 13時21分
  • 　９回、打席に視線を送る新井監督（撮影・市尻達拡）
    広島・新井監督　末包「本人も悔しいと思う。ただこの悔しさを力に変えないと」「悔しかったで終わるんじゃなしに」【一問一答】 2025年8月18日 8時0分
  • 阪神戦の指揮を執った巨人・阿部慎之助監督【写真：小林靖】
    阿部監督、思わず自虐「いないんだけどね」　エース格離脱も…嘆くチーム事情 2025年8月16日 18時17分
  • 【写真・画像】伊東市出身の西野未姫、市長の学歴詐称疑惑を受けて「伊東市出身が悪いかのような反応をされる」「なんでこんな嘘をつくのか…」　1枚目
    伊東市出身の西野未姫、市長の学歴詐称疑惑を受けて「伊東市出身が悪いかのような反応をされる」「なんでこんな嘘をつくのか…」 2025年8月21日 6時50分

