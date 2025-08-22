ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 秋田宗好さんが急性心筋梗塞で死去、54歳「DAKARA」CMに糖分役で出演 訃報・おくやみ 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 秋田宗好さんが急性心筋梗塞で死去、54歳「DAKARA」CMに糖分役で出演 2025年8月22日 15時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 「DAKARA」のCMで「余分三兄弟」の糖分役だった秋田宗好 急性心筋梗塞のため7月17日に54歳で亡くなったと、所属事務所が発表した 秋田さんは朝ドラ「ひらり」や「あすなろ白書」などの人気作に出演した 記事を読む おすすめ記事 朝倉海まさかの連敗 ＲＩＺＩＮ榊原信行氏も無念「こんなもんじゃない」再起エール「いくらでも取り返せる、兄ちゃんもそうだった」 2025年8月19日 22時37分 坂上忍、生放送中に大けがを告白「うちのマネジャーも知らない」「早く帰りたい」 2025年8月18日 13時21分 広島・新井監督 末包「本人も悔しいと思う。ただこの悔しさを力に変えないと」「悔しかったで終わるんじゃなしに」【一問一答】 2025年8月18日 8時0分 阿部監督、思わず自虐「いないんだけどね」 エース格離脱も…嘆くチーム事情 2025年8月16日 18時17分 伊東市出身の西野未姫、市長の学歴詐称疑惑を受けて「伊東市出身が悪いかのような反応をされる」「なんでこんな嘘をつくのか…」 2025年8月21日 6時50分