アイセイの人気カラコンブランド「Viewm1day（ビュームワンデー）」から、待望の新色「夢見パール」と「海月リング」が登場します。2025年8月27日から先行発売がスタートし、10月1日より全国展開予定。本田翼さんを起用した新ビジュアルも公開され、公式サイトはリニューアル。透明感あふれる“ちゅるん瞳”を演出するラインナップに注目です。 新色「夢見パール」「海月リング」 今回の