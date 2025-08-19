理不尽な上司の対応に、堪忍袋の緒が切れることはある。投稿を寄せた50代女性（福島県）は、人事部で新入社員教育を担当していたときのエピソードを明かす。当時の課長は、何を提案してもまともに取り合ってくれなかった。そんなある日、ついに女性はある大胆な行動に出る。「なにを提案しても説明もアドバイスも無く『ダメ』と押し返されるので、頭にきて『だったらお前がやれ』と書類を上司の机にバンと置いて早退した」かなり思