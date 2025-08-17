［J１第26節］京都 １−０ 東京V／８月16日／サンガスタジアム by KYOCERA「試合に勝てたのは良かったです。でも、なんだろうな。複雑な気持ちもありながらの試合でした」京都サンガF.C.の山田楓喜は、東京ヴェルディに１−０で勝利した一戦を、そう振り返った。京都アカデミー出身で、トップ昇格した2020年から４年間プレーした山田は、昨季は期限付き移籍した東京Vで主力を張った。今年１月にはポルトガルへ。約半年間の海外