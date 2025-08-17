米ツアーを主戦場として活躍する女子ゴルフの西村優菜選手（25）が2025年8月10日、自身のインスタグラムを更新。黒いワンピース姿のプライベートショットを披露し、ファンからは「可愛いー」と話題を集めている。「ではアメリカへ戻ります」西村選手は、束の間のオフの時間を楽しんだらしく、黒のワンピース姿や、Tシャツ×デニムコーデなどの写真を投稿した。西村選手は「美味しいものをたくさん食べて、マイナスイオンをたくさん