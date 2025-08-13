¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼íÌî¤Ï100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¸ý¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÂÎ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡£Ãæ¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë»Ù¾ã¤ò¤­¤¿¤¹¤Î¤¬¡Ö¿©´ïÀö¤¤¡×¡£¡Ö¿©´ïÀöºÞ¤ÇÀö¤¦¤È¤â¤ì¤Ê¤¯¼ê¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ê²¿¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß