アデルは4回の打席で見逃し三振、猛抗議で初の退場処分に【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間12日・アナハイム）エンゼルスのジョー・アデル外野手は11日（日本時間12日）、本拠地のドジャース戦に「6番・右翼」で先発出場し、自身初の退場処分を受けた。本拠地にブーイングが響いた。2点リードの4回先頭。1ボール2ストライクから山本由伸の高めフォーシームを悠々と見逃したが、判定はストライク。見逃し三振に倒れ、