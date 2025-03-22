俳優の高岡早紀さん（52）が2025年3月18日、自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけたプライベートショットを披露した。「ぶらぶらと表参道へお買い物」高岡さんは「ぶらぶらと表参道へお買い物」とし、「サングラスはすっぴんの心強い見方です」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、「セリーヌ」のチェックのアウターを着用。街並みをバッグに「シャネル」のサングラスをかけた姿を披露していた