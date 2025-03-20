JO1のメンバーセルフYouTubeコンテンツ「PLANJ」（読み：プラント）にて、メンバーの個性が続々と世に放たれている。「PLANJ」とは、メンバー自身が表現したいものが見られる貴重なコンテンツ。JO1が個々のスキルアップとそれをグループに還元することを目標に、音楽に限らず、グループやメンバーの個性を自由に表現して発信。個人にフォーカスした、普段なかなか見られない表情や特