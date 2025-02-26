人気FPS「Call of Duty」などを開発するActivisionが、ゲーム内でAIが生成したコンテンツを使用していたことを認め、Steamの販売ページにその旨を明記しました。Activision finally admits to using AI & CoD players aren’t surprised at all - Dexertohttps://www.dexerto.com/call-of-duty/activision-finally-admits-to-using-ai-cod-players-arent-surprised-at-all-3144394/Call of Duty admits it's using generative
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