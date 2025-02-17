松坂桃李が主演する日曜劇場『御上（みかみ）先生』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が16日に放送され、3年2組の生徒がセリフの中で“金融ドラマ”について言及すると、ネット上には「まさかの半沢直樹ディス」「攻めてる」「好きなトガリ方」といった反響が寄せられた。【写真】高橋恭平演じる謎の青年も登場『御上先生』第5話場面カット3年2組の冬木（山下幸輝）と宮澤（豊田裕大）、徳守（八村倫太郎）は「高校生ビジネス