ネットサーフィンをすると不快な広告や興味のない広告が何度も表示され、通信量が大幅に引き上げられてしまうほか、一部の広告は有害な違法薬物を宣伝しているとの指摘もあります。近年では、テクノロジーの進歩がユーザーのオンライン体験を向上させるという一般的な予想に反して、オンライン広告は年々増加傾向にあると、専門家が指摘しました。Why is the internet overflowing with rubbish ads - and what can we do about it