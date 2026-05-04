◆ダイバーシティ東京プラザ屋上にリアル農園！カントリー気分になれる「都会の農園 バーベキュー広場」【東京・台場（江東区）】お台場フジテレビを望む、ダイバーシティ東京プラザの屋上。そんな都心のスカイテラスに、農園があるって知っていた？「都会の農園 バーベキュー広場」は、実際に野菜や作物を作っている緑あふれる農園の隣で、本格的なBBQが手ぶらで楽しめる。作られた庭園ではなくリアルに野菜たちが育っている風