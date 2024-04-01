南米ペルーのボルアルテ大統領の大統領府や自宅に対し、汚職をめぐる捜査の一環として警察による捜索が行われた/Juan Carlos Cisneros/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）南米ペルーのボルアルテ大統領の大統領府や自宅に対し、汚職をめぐる捜査の一環として警察による捜索が行われたことがわかった。捜索の対象となったのは「ロレックス」などの高級腕時計だった。ロイター通信によれば、警官らは３月２９日、開錠の指示が無視されたため