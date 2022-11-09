「美肌づくり」 おカラダも汗でベタベタしますが、家に帰ってからのシャワーは本当にスッキリしますよね！さて、お風呂から上がった後のスキンケアは男性も女性も、しっかりやっていただきたいです。なぜなら、シャワー（洗顔）によって、肌表面の皮脂膜（汗と脂）が取れてしまうのですが、皮脂膜が自然に元に戻るのはなんと5,6時間後と言われています。そのまま放置すると肌から水分が抜けて乾燥するので、ぜひスキ