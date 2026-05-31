STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È Åìµþ¤Ç³«ºÅ¡ª14th¥·¥ó¥°¥ë 9·î16Æü(¿å)È¯Çä·èÄê¹ÃÈå¿´°¦¤¬½é¥»¥ó¥¿ー¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ì¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï(C)STU¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¹Ò
2017Ç¯3·î31Æü¤Ë·ëÀ®¤·¡¢À¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× STU48 ¤¬ËÜÆü5·î30Æü(ÅÚ)¡¢9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡ÖSTU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Sailing～¡×¤òÅìµþ¡¦ Kanadevia Hall ¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¤È¤·¤Æ¤Ï4·î¤Ë¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿5¸ø±é¤ò´°Áö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¸ø±é¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·STU48¤Ï10Ç¯ÌÜ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¶»¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ØÎ©¤Ã¤¿¡£
ÀÐÅÄÀéÊæ¡¦¹ÃÈå¿´°¦¡¦Ê¼Æ¬°ª
Â©¤ò¤¹¤ë¿´
Åìµþ¸ø±é¤Ï¡ÖTHE STU SHOW ～Sailing～¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤â¤È¡¢¡ØËÍ¤¿¤Á¤Ï¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¤À¡Ù¡ØÌµËÅ¤ÊÌ´¤Ï³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂ©¤ò¤¹¤ë¿´¡Ù¤Ê¤É¡¢STU48¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ØËÍ¤¿¤Á¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¡Ù(AKB48)¡¢¡Ø°ì½Ö¤Î²Ö²Ð¡Ù(NMB48)¤Ê¤ÉAKB48¥°¥ëー¥×¤¬9¼þÇ¯¤Î»þ´ü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤·¡¢STU48¤È48¥°¥ëー¥×¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¡Ö°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢·¯¤Ï²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø°Å°Ç¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£MC¤ÇÊ¡ÅÄ¼ëÎ¤¤Ï¡ÖSTU48¤Ï10Ç¯ÌÜ¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î10Ç¯ÌÜ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê STU48¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á STU48Á´¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì¸Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Àè¤Û¤É¥â¥Ë¥¿ー¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢·¯¤Ï²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¡£¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç»ä¤¿¤Á¤¤¤í¤ó¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊõÊª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤ÊõÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤¯10Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯10Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê10Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î STU48¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â STU48¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¤«¤é¡Ö10Ç¯ÌÜ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¤µ¤ó¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡ª10¼þÇ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤ò°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î10¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ 11¼þÇ¯¡¢ 12¼þÇ¯¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡ªSTU48¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄÀéÊæ
ÌÀÆü¡¢Æ±²ñ¾ì¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹µ¤¨¤ë£±´üÀ¸¤ÎÀÐÅÄÀéÊæ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¤¬º£Æü¤Ç¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë1¼þÇ¯ÌÜ¤«¤é9Ç¯´Ö¡¢STU48¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÎSTU¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
STU48¤Î½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ØÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÀ¼¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢STU48¤Î14th¥·¥ó¥°¥ë¤¬9·î16Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É½Âê¶Ê¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ßÀÅÄ¶Á(3´üÀ¸)¡¢¿¹ËöÈÞÆà¡Ê3´üÀ¸¡Ë¡¢ÅçÅÄ¼Ó¹á(4´ü¸¦µæÀ¸)¡¢Á¾²æÉô¤¢¤³(4´ü¸¦µæÀ¸)¤¬½é¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡¢14th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿ー¤ÏKLP48¤«¤éº£Ç¯£³·î£±Æü¤ËSTU48¤ËÉüµ¢¤·¤¿¹ÃÈå¿´°¦(1´üÀ¸)¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ßÀÅÄ¶Á
ßÀÅÄ¤Ï¡Ö14ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿¹ËöÈÞÆà
¿¹Ëö¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁªÈ´¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¿¹Ëö¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢STU48¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢14ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÅçÅÄ¼Ó¹á
ÅçÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢»ä¤¬Áª¤Ð¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈSTU48¤¬Âç¤¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢STU48¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Á¾²æÉô¤¢¤³
Á¾²æÉô¤Ï¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î14ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÀèÇÚÊý¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê14ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹ÃÈå¿´°¦
¹ÃÈå¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡£STU48¤ò2Ç¯´ÖÎ¥¤ì¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥°¥ëー¥×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤ÆSTU48¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËSTU48¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¸¦µæÀ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢4´ü¸¦µæÀ¸¤ÈºÇ¶á½Ð²ñ¤¨¤¿¤ê¡¢(ÀÐÅÄ)ÀéÊæ¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£STU48¤¬9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢10Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£STU48¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÅÙSTU48¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙSTU48¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÀäÂÐ¤ËÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£STU48¤¬¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¤½¤ì¤¾¤ì·è°Õ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü5·î31Æü(Æü)¤Ë¤ÏÆ±²ñ¾ì¡¦ Kanadevia Hall ¤Ë¤Æ¡¢·ëÀ®Åö»þ¤«¤éSTU48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ ÀÐÅÄÀéÊæ ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¡¦2.5´üÀ¸¡Ê¢¨¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢STU48Á´¥á¥ó¥Ðー¤ÈÆü¡¹³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢10¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢·¯¤Ï²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª1st ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ö°Å°Ç¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢STU48¤Ï10Ç¯³§¤µ¤ó¤È¿§¡¹¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Å°Ç¤Ë¤â¤¬¤¯¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤â¥á¥ó¥Ðー1¿Í1¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ±¤Êý¤òÌÏº÷¤·¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥ÐーÃ£¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯ÌÜ¤ÏSTU48¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤é¤·¤µ¡×¤ò¤è¤ê¶¯¤¯»ý¤Á¡¢³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÂô»³¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡¦1´üÀ¸¡Ê¢¨Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ë
Ìµ»öÅìµþ¤Ç¤Î9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£10Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤òÁö¤ê½Ð¤·¤¿»ä¤¿¤ÁSTU48¡£¡Ö°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢·¯¤Ï²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¡£¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¡¢´Ø·¸¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Æ¤ò½Ð¤·¹ç¤¤·èÄê¤·¤¿¡¢10Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£STU48¤Ï2017Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢2010Ç¯1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°Å°Ç¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤«¡©²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¼«Ê¬¼«¿È¤ä¥°¥ëー¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ºÇ¶¯¤Î¥Áー¥àSTU48¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
STU48 14th ¥·¥ó¥°¥ë 2026Ç¯9·î16Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä ·èÄê¡ª
2026Ç¯9·î16Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー
¿·°æÍü°É¡¦²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¡¦²¬Â¼Íü±û¡¦ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¦¹ÃÈå¿´°¦¡Ê¢¨½é¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¦µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¦¹âÍº¤µ¤ä¤«¡¦ÃæÂ¼Éñ¡¦ßÀÅÄ¶Á¡Ê¢¨½éÁªÈ´¡Ë¡¦¸¶ÅÄÀ¶²Ö¡¦Ê¼Æ¬°ª¡¦Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡¦¿¹ËöÈÞÆà¡Ê¢¨½éÁªÈ´¡Ë¡¦µÈÅÄºÌÎÉ¡¦ÅçÅÄ¼Ó¹á¡Ê¢¨½éÁªÈ´¡Ë¡¦Á¾²æÉô¤¢¤³¡Ê¢¨½éÁªÈ´¡Ë
¢£ ËÜÆü¤Î¼Â»Ü³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£STU48 9th Anniversary Concert¡¡¡¡¢£³«¾ì17¡§00/³«±é18¡§00¡¡
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë
¢£½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¡§
ÀÐÅÄÀéÊæ¡¦¹ÃÈå¿´°¦¡¦Ã«¸ýçýÈÞºÚ¡¦Ê¼Æ¬°ª¡¦Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡Ê1´üÀ¸¡¦5Ì¾¡Ë
¿®Ç»Ãè²Ö¡¦ÃæÂ¼Éñ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¡¦2Ì¾¡Ë
ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¦Æâ³¤Î¤²»¡¦ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¦ÀîËôÍ¥ºÚ¡¦¹©Æ£Íý»Ò¡¦Ç÷É±²Ú¡¦À¶¿å¼ÓÎÉ¡¦¹âÍº¤µ¤ä¤«¡¦¸¶ÅÄÀ¶²Ö¡¦½¡ÀãÎ¤¹á¡¦µÈÅÄºÌÎÉ¡¦ÅÏÊÕºÚ·î
¡Ê2´üÀ¸¡¦12Ì¾¡Ë
²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¡¦²¬Â¼Íü±û¡¦µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¦½ô³ëË¾°¦¡Ê2.5´üÀ¸¡¦4Ì¾¡Ë
¿·°æÍü°É¡¦ÀÐ¸¶ÐÒÆà¡¦±üÅÄÍ£ºÚ¡¦ËÌß·çõ¡¦Á¾Àîºé°ª¡¦ßÀÅÄ¶Á¡¦¿¹ËöÈÞÆà¡Ê3´üÀ¸¡¦7Ì¾¡Ë
ÀÐ¾¾ÍÛºÚ¡¦°æ¾åµ×Îâ°É¡¦ÉóÃÝ¿¿Æà¡¦ÌÚ¸¶É±²ÖÀ¤¡¦¾®¾¾ÆàÐÒ¡¦ºäÌÚ³ð°¦¡¦ºäºê°¦¡¦ÅçÅÄ¼Ó¹á¡¦Á¾²æÉô¤¢¤³¡¦¹âÂ¼ÛÙÎ¤¡¦ÅÄÃæºÚÆà»Ò
Æ»ÊÝÎ°Æî¡¦ÌîÃæè½±û¡¦ßÀÅÄÈþ°Ô¡¦Æ£ÅÄ°¦·ë¡¦»°¹¥¿¿åº¡¦²°ÌÚÍ¥ºÚ¡¦²£°æ·ëºÚ¡Ê4´ü¸¦µæÀ¸¡¦18Ì¾¡Ë
¢¡STU48 £¹th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Sailing～¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M£±¡¡¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¤À(ALL)
M£²¡¡¡¡ÌµËÅ¤ÊÌ´¤Ï³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ÊÀÐÅÄ¡¦Ê¼Æ¬¡¦Ê¡ÅÄ¡¦¿®Ç»¡¦ÃæÂ¼¡¦ÃÓÅÄ¡¦Æâ³¤¡¦Èøºê¡¦¹©Æ£¡¦¹âÍº¡¦¸¶ÅÄ¡¦µÈÅÄ¡¦²¬ÅÄ¡¦²¬Â¼µ×Î±Åç¡¦¿·°æ)
M£³¡¡¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥Ç¥¤¥º¡ÊÀÐÅÄ¡¦¹ÃÈå¡¦Ã«¸ý¡¦Ê¼Æ¬¡¦Ê¡ÅÄ¡¦¿®Ç»¡¦ÃæÂ¼¡¦¹©Æ£¡¦À¶¿å¡¦½¡Àã¡¦ÅÏÊÕ¡¦µ×Î±Åç¡¦¿·°æ¡¦ÀÐ¸¶¡¦±üÅÄ¡¦ËÌß·¡Ë
M£´¡¡¡¡Â©¤ò¤¹¤ë¿´¡ÊÀÐÅÄ¡¦¹ÃÈå¡¦Ê¡ÅÄ¡¦ÃæÂ¼¡¦ÃÓÅÄ¡¦Æâ³¤¡¦Èøºê¡¦ÀîËô¡¦¹©Æ£¡¦¹âÍº¡¦¸¶ÅÄ¡¦µÈÅÄ¡¦²¬ÅÄ¡¦²¬Â¼¡¦µ×Î±Åç¡¦¿·°æ¡Ë
M£µ¡¡¡¡°ì½Ö¤Î¥¹¥ê¥ë(Ê¼Æ¬¡¦¿®Ç»¡¦Æâ³¤¡¦Èøºê¡¦ÀîËô¡¦Ç÷¡¦¹âÍº¡¦¸¶ÅÄ¡¦µÈÅÄ¡¦ÅÏÊÕ¡¦²¬ÅÄ¡¦²¬Â¼¡¦½ô³ë¡¦ËÌß·¡¦ßÀÅÄ¶Á¡¦¿¹Ëö)
M£¶¡¡¡¡½Ð¹Ò¡ÊALL¡Ë
MC£±.
M£·¡¡¡¡¿¿Åß¤Î¥×ー¥ë¡ÊÀÐÅÄ¡¦Ã«¸ý¡¦Ê¼Æ¬¡¦Ê¡ÅÄ¡¦ÃÓÅÄ¡¦ÀîËô¡¦¹©Æ£¡¦Ç÷¡¦À¶¿å¡¦¹âÍº¡¦µÈÅÄ¡¦ÅÏÊÕ¡¦²¬ÅÄ¡¦ËÌß·¡¦ßÀÅÄ¶Á¡Ë
M£¸¡¡¡¡¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¡Ê¹ÃÈå¡¦¿®Ç»¡¦ÃæÂ¼¡¦Èøºê¡¦ÀîËô¡¦ÅÏÊÕ¡¦±üÅÄ¡Ë
M£¹¡¡¡¡¹ðÇòJUMP¡Êµ×Î±Åç¡¦½ô³ë¡¦ßÀÅÄ¶Á¡Ë¡¡
M10 Ý¦Ý¨¤È¥ì¥â¥ó¡ÊÊ¼Æ¬¡¦Ê¡ÅÄ¡¦¸¶ÅÄ¡¦½¡Àã¡¦ÀÐ¸¶¡¦¾®¾¾¡Ë
M11 ¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÊÀÐÅÄ¡¦Ã«¸ý¡¦ÃÓÅÄ¡¦À¶¿å¡¦²¬ÅÄ¡¦²¬Â¼¡Ë
M12 ¤¢¤ÎÆü¤«¤éËÍ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ê¹ÃÈå¡¦¿®Ç»¡¦ÃæÂ¼¡¦Æâ³¤¡Ë
M13 ·î¤ÈËÍ¤È¿·¤·¤¤¼«Ê¬(¹©Æ£¡¦Ç÷¡¦À¶¿å¡¦¿·°æ¡¦ßÀÅÄ¶Á¡¦¿¹Ëö)
M14 À¸¸ýÅç¤ÎÀ¥¸ÍÅÄ¥ì¥â¥ó¤¸¤ã¤±¤§¡ÊÇ÷¡¦À¶¿å¡¦²¬Â¼¡¦µ×Î±Åç¡¦½ô³ë¡¦¿·°æ¡Ë
M15 Be honest¡ÊÈøºê¡¦¹©Æ£¡¦¹âÍº¡¦¸¶ÅÄ¡¦½¡Àã¡¦µ×Î±Åç¡Ë
M16 ¿Í¤ÎÎÙ¤òÁö¤ë¤Ê¡ÊÆâ³¤¡¦¸¶ÅÄ¡¦µÈÅÄ¡¦ÀÐ¸¶¡¦±üÅÄ¡¦ËÌß·¡¦ßÀÅÄ¶Á¡¦¿¹Ëö¡Ë
MC£².
M17 ËÍ¤¿¤Á¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤/AKB48¡Ê¹ÃÈå¡¦¿®Ç»¡¦ÃÓÅÄ¡¦ÀîËô¡¦¹âÍº¡¦½¡Àã¡¦µÈÅÄ¡¦ÅÏÊÕ¡¦²¬Â¼¡¦µ×Î±Åç¡¦ÀÐ¸¶¡¦ßÀÅÄ¶Á¡¦¿¹Ëö¡¦ÅçÅÄ¡¦ßÀÅÄÈþ¡Ë
M18 °Õ³°¤Ë¥Þ¥ó¥´ー/SKE48¡ÊÀÐÅÄ¡¦Ê¼Æ¬¡¦Ê¡ÅÄ¡¦ÃæÂ¼¡¦Æâ³¤¡¦Èøºê¡¦¹©Æ£¡¦¸¶ÅÄ¡¦²¬ÅÄ¡¦±üÅÄ¡¦ËÌß·¡¦ÀÐ¾¾¡¦ÌÚ¸¶¡¦ºäÌÚ¡¦ºäºê¡¦Æ£ÅÄ¡Ë
M19 ½éÎø»ê¾å¼çµÁ/NMB48¡ÊÃ«¸ý¡¦Ê¼Æ¬¡¦Ê¡ÅÄ¡¦¿®Ç»¡¦Ç÷¡¦½¡Àã¡¦ÅÏÊÕ¡¦½ô³ë¡¦ÀÐ¸¶¡¦±üÅÄ¡¦ËÌß·¡¦°æ¾å¡¦ÉóÃÝ¡¦ÌîÃæ¡¦»°¹¥¡¦²£°æ¡Ë
M20 £³－£²/HKT48¡ÊÀÐÅÄ¡¦ÃæÂ¼¡¦ÃÓÅÄ¡¦Æâ³¤¡¦Èøºê¡¦¹©Æ£¡¦¹âÍº¡¦¸¶ÅÄ¡¦µÈÅÄ¡¦²¬ÅÄ¡¦²¬Â¼¡¦µ×Î±Åç¡¦¿·°æ¡¦Á¾²æÉô¡¦Æ»ÊÝ¡¦²°ÌÚ¡Ë
M21 °ì½Ö¤Î²Ö²Ð/NGT48¡ÊÃ«¸ý¡¦ÀîËô¡¦Ç÷¡¦À¶¿å¡¦½ô³ë¡¦ßÀÅÄ¶Á¡¦¿¹Ëö¡¦°æ¾å¡¦¹âÂ¼¡¦ÅÄÃæ¡¦ßÀÅÄÈþ¡Ë
M22 ¹¥¤¤¹¤®¤Æµã¤¯¡ÊÀÐÅÄ¡¦Ê¼Æ¬¡¦Ê¡ÅÄ¡¦¿®Ç»¡¦ÃæÂ¼¡¦ÃÓÅÄ¡¦Æâ³¤¡¦Èøºê¡¦¹©Æ£¡¦¹âÍº¡¦¸¶ÅÄ¡¦µÈÅÄ¡¦²¬ÅÄ¡¦²¬Â¼¡¦µ×Î±Åç¡¦¿·°æ¡Ë
±ÇÁü
M23 °Å°Ç¡ÊALL¡Ë
MC£³.
M24 ´ñÀ×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥Èー¥êー¡ÊALL¡Ë
M25¡¡»×¤¤½Ð¤»¤ëÎø¤ò¤·¤è¤¦ (ALL)
M26 Ì´ÎÏ¡ÊALL¡Ë
M27 ¥Ø¥¿¥ì¤¿¤Á¤è¡ÊALL¡Ë
M28 µ´¤´¤Ã¤³¡ÊALL¡Ë
Encore
EN1 STU48(À¥¸ÍÆâver.)¡ÊALL¡Ë
EN2 ¥Ú¥À¥ë¤È¼ÖÎØ¤ÈÍè¤¿Æ»¤È¡ÊALL¡Ë
MC£´.
EN3 À¥¸ÍÆâ¤ÎÀ¼¡ÊALL¡Ë
¢¡ÀÐÅÄÀéÊæÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯5·î31Æü(Æü)
¢£STU48ÀÐÅÄÀéÊæÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¢£³«¾ì17¡§00/³«±é18¡§00¡¡
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë
¢£½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¡§
ÀÐÅÄÀéÊæ¡¦¹ÃÈå¿´°¦¡¦Ã«¸ýçýÈÞºÚ¡¦Ê¼Æ¬°ª¡¦Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡Ê1´üÀ¸¡¦5Ì¾¡Ë
¿®Ç»Ãè²Ö¡¦ÃæÂ¼Éñ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¡¦2Ì¾¡Ë
ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¦Æâ³¤Î¤²»¡¦ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¦ÀîËôÍ¥ºÚ¡¦¹©Æ£Íý»Ò¡¦Ç÷É±²Ú¡¦À¶¿å¼ÓÎÉ¡¦¹âÍº¤µ¤ä¤«¡¦¸¶ÅÄÀ¶²Ö¡¦½¡ÀãÎ¤¹á¡¦µÈÅÄºÌÎÉ¡¦ÅÏÊÕºÚ·î
¡Ê2´üÀ¸¡¦12Ì¾¡Ë
²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¡¦²¬Â¼Íü±û¡¦µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¦½ô³ëË¾°¦¡Ê2.5´üÀ¸¡¦4Ì¾¡Ë
¿·°æÍü°É¡¦ÀÐ¸¶ÐÒÆà¡¦±üÅÄÍ£ºÚ¡¦ËÌß·çõ¡¦Á¾Àîºé°ª¡¦ßÀÅÄ¶Á¡¦¿¹ËöÈÞÆà¡Ê3´üÀ¸¡¦7Ì¾¡Ë
ÀÐ¾¾ÍÛºÚ¡¦°æ¾åµ×Îâ°É¡¦ÉóÃÝ¿¿Æà¡¦ÌÚ¸¶É±²ÖÀ¤¡¦¾®¾¾ÆàÐÒ¡¦ºäÌÚ³ð°¦¡¦ºäºê°¦¡¦ÅçÅÄ¼Ó¹á¡¦Á¾²æÉô¤¢¤³¡¦¹âÂ¼ÛÙÎ¤¡¦ÅÄÃæºÚÆà»Ò
Æ»ÊÝÎ°Æî¡¦ÌîÃæè½±û¡¦ßÀÅÄÈþ°Ô¡¦Æ£ÅÄ°¦·ë¡¦»°¹¥¿¿åº¡¦²°ÌÚÍ¥ºÚ¡¦²£°æ·ëºÚ¡Ê4´ü¸¦µæÀ¸¡¦18Ì¾¡Ë
¢¡ÀÐÅÄÀéÊæ Â´¶È¸ø±é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STU48¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¸ø±é～ÀÐÅÄÀéÊæ Â´¶È¸ø±é～
2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¸©¡¦¹Åç¸©Ì±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ーÂ¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë
¢£STU48 Live Tour 2026¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯ 6·î26Æü(¶â) ¡¡¡¡¡¡¡¡¹áÀî¸©¡¦¹â¾¾festhalle
2026Ç¯ 6·î27Æü(ÅÚ) ¡¡¡¡¡¡¡¡¹áÀî¸©¡¦¹â¾¾festhalle
2026Ç¯ 7·î19Æü(Æü)¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔ¡¦ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£ー¥Ûー¥ë
2026Ç¯ 7·î20Æü(·î¡¦½Ë) ¿·³ã¸©¡¦NIIGATA LOTS
2026Ç¯ £¸·î 9Æü(Æü)¡¡¡¡¡¡ »³¸ý¸©¡¦¼þÆîRISING HALL
2026Ç¯ £¸·î 11Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡ ÂçºåÉÜ¡¦²¼¾¾IMP¥Ûー¥ë
2026Ç¯ £¸·î 31Æü(·î)¡¡¡¡¡¡ ËÌ³¤Æ»¡¦cube garden
2026Ç¯ 9·î 1Æü(²Ð)¡¡¡¡¡¡ µÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæRensa
2026Ç¯ £¹·î12Æü(ÅÚ)¡¡¡¡¡¡ °¦ÃÎ¸©¡¦NAGOYA ReNY limited
2026Ç¯ 9·î27Æü(Æü)¡¡¡¡¡¡ Ê¡²¬¸©¡¦UNITEDLAB
2026Ç¯10·î17Æü(ÅÚ) ¡¡ ¹Åç¸©¡¦BLUE LIVE HIROSHIMA
2026Ç¯10·î18Æü(Æü) ¹Åç¸©¡¦BLUE LIVE HIROSHIMA
¹â¾¾festhalle 10th Anniversary～STU48 Live week～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯9·î19Æü(ÅÚ)～9·î23Æü¡Ê¿å¡¦½Ë)¹áÀî¸©¡¦¹â¾¾festhalle¡¡10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
¡Ø¹â¾¾festhalle 10th Anniversary～STU48 Live week～¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
9·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î£²Æü´Ö¤Ï¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¡ª¡ª¡ª
¢¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×MUSIC¡¡VIDEO ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)
¢£ÀÐÅÄÀéÊæ¥½¥í¶Ê¡ÖÌ¤Íè¤ØÂ³¤¯¼Ô¤è¡×Music Video ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STU48 13th Single c/w¡ØÌ¤Íè¤ØÂ³¤¯¼Ô¤è¡ÙMusic Video¡¡
https://youtu.be/fzyu07Qa8AM
¢¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æµã¤¯¡× Special Edition ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æµã¤¯¡×¼ýÏ¿Á´5¶ÊÇÛ¿®
https://lnk.to/gG7KElEw
¢¡¡ÖÝ¦Ý¨¤È¥ì¥â¥ó¡×MUSIC¡¡VIDEO ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://youtu.be/h6xkbbEoIrU(https://youtu.be/h6xkbbEoIrU)
¢£¡ØÝ¦Ý¨¤È¥ì¥â¥ó¡ÙÀìÍÑTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡@lemonlemon_official
¢£¹ÃÈå¿´°¦2nd¼Ì¿¿½¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¿¥¤¥È¥ë:¹ÃÈå¿´°¦ 2nd ¼Ì¿¿½¸(¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê)
¢£È¯ÇäÆü:2026 Ç¯ 7 ·î 1 Æü(¿å)
¢£È¯Çä:½©ÅÄ½ñÅ¹
¢£È½·¿:A4 È½/128 ¥Úー¥¸
¢£Í½²Á:ËÜÂÎ 3,000 ±ß+ÀÇ
¢£»£±Æ:¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ
¢£ÃæÂ¼Éñ2nd¼Ì¿¿½¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¿¥¤¥È¥ë:ÃæÂ¼Éñ 2nd ¼Ì¿¿½¸(¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê)
¢£È¯ÇäÆü:2026 Ç¯ 8·î 27 Æü(ÌÚ)
¢£È¯Çä:ÊõÅç¼Ò
¢£STU48¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STU48¸ø¼°X¡§https://x.com/STU48_official_
STU48¸ø¼°HP¡§https://sp.stu48.com
STU48¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@stu4858
ÀÐÅÄÀéÊæ
Á¾²æÉô¤¢¤³
ÅçÅÄ¼Ó¹á
ßÀÅÄ¶Á
¹ÃÈå¿´°¦
¿¹ËöÈÞÆà
Ì´ÎÏ
µ´¤´¤Ã¤³
Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¡¦²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß
¥Ú¥À¥ë¤È¼ÖÎØ¤ÈÍè¤¿Æ»¤È
½¸¹ç
½¸¹ç¡ÊÌ¾Á°Æþ¤ê¡Ë