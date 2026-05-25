静電粉体塗装機市場分析レポート：2026年319百万米ドル、2032年までの成長予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350268/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、産業用塗装設備分野における最新の市場動向を捉えた調査レポート 「静電粉体塗装機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、静電粉体塗装機市場の市場分析を多角的に実施し、売上高、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業の競争ランキングなどを包括的に提供しています。さらに、地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細な業界動向を整理し、2021年から2032年までの確度の高い成長予測を掲載。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的な分析も行っており、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
静電粉体塗装機とは - 製品定義と技術的特長
静電粉体塗装機は、静電気の原理を利用して粉体塗料をワーク表面に均一に付着させ、その後オーブンで加熱硬化させることで、高耐久性と美観を両立する塗装を実現する先進的な装置です。従来の液体塗装と比較して、以下のような明確な優位性を持っています。
高効率：オーバースプレーが少なく、塗料の利用率が90%以上に達する機種も。
環境適合性：VOC（揮発性有機化合物）の排出がほぼゼロ。
材料節約：回収システムにより未付着粉体を再利用可能。
均一な塗膜：複雑な形状のワークでも膜厚むらが少ない。
幅広い適用性：金属、一部の耐熱プラスチックなど多様な素材に対応。
これらの特長から、静電粉体塗装機は自動車、家電、建材、産業機械など幅広い分野で採用が進んでいます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253232/electrostatic-powder-coating-machine
市場成長の背景 - 環境規制と高品質化が牽引する業界動向
近年の静電粉体塗装機市場は、以下の要因によって力強い成長傾向を示しています。
1. 環境規制の強化
世界各国でVOC排出規制が厳しくなる中、従来の溶剤型塗料から粉体塗料への転換が加速。静電粉体塗装機は、環境負荷の低い塗装方法として、規制対応の必須設備となりつつあります。
2. 塗装品質への要求高度化
自動車外装、家電製品、航空機部品などでは、耐食性・耐候性・意匠性に対する要求が年々高まっています。静電粉体塗装機は、均一で厚みのある美しい塗膜を形成できるため、高付加価値製品の生産ラインで標準採用が進んでいます。
3. 自動化・省人化ニーズの拡大
製造業における労働力不足と人件費上昇を背景に、自動静電塗装機の需要が拡大。特に自動車や産業機械の大量生産ラインでは、ロボット連携やライン管理システムとの統合が進んでいます。
4. 新興国における製造基盤の整備
アジア太平洋地域（中国、インド、東南アジアなど）では、インフラ投資と製造業の発展に伴い、最新の塗装設備への更新需要が高まっています。当地域は世界最大の成長市場として、多くの主要メーカーが販売網を強化しています。
主要企業の市場シェアと競争環境分析
静電粉体塗装機市場の主要企業には、以下のグローバルおよび地域リーダーが含まれます。
Mitsuba System、 Graco、 Nordson、 Wagner、 SAMES KREMLIN、 Electron、 MS Oberflächentechnik、 Asahi Sunac、 Koryo Coating Machine Industrial、 Kafan、 Anest Iwata
Global Info Research（所在地：東京都中央区） は、産業用塗装設備分野における最新の市場動向を捉えた調査レポート 「静電粉体塗装機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、静電粉体塗装機市場の市場分析を多角的に実施し、売上高、販売数量、価格推移、市場シェア、主要企業の競争ランキングなどを包括的に提供しています。さらに、地域別・国別・製品タイプ別・用途別の詳細な業界動向を整理し、2021年から2032年までの確度の高い成長予測を掲載。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的な分析も行っており、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
静電粉体塗装機とは - 製品定義と技術的特長
静電粉体塗装機は、静電気の原理を利用して粉体塗料をワーク表面に均一に付着させ、その後オーブンで加熱硬化させることで、高耐久性と美観を両立する塗装を実現する先進的な装置です。従来の液体塗装と比較して、以下のような明確な優位性を持っています。
高効率：オーバースプレーが少なく、塗料の利用率が90%以上に達する機種も。
環境適合性：VOC（揮発性有機化合物）の排出がほぼゼロ。
材料節約：回収システムにより未付着粉体を再利用可能。
均一な塗膜：複雑な形状のワークでも膜厚むらが少ない。
幅広い適用性：金属、一部の耐熱プラスチックなど多様な素材に対応。
これらの特長から、静電粉体塗装機は自動車、家電、建材、産業機械など幅広い分野で採用が進んでいます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253232/electrostatic-powder-coating-machine
市場成長の背景 - 環境規制と高品質化が牽引する業界動向
近年の静電粉体塗装機市場は、以下の要因によって力強い成長傾向を示しています。
1. 環境規制の強化
世界各国でVOC排出規制が厳しくなる中、従来の溶剤型塗料から粉体塗料への転換が加速。静電粉体塗装機は、環境負荷の低い塗装方法として、規制対応の必須設備となりつつあります。
2. 塗装品質への要求高度化
自動車外装、家電製品、航空機部品などでは、耐食性・耐候性・意匠性に対する要求が年々高まっています。静電粉体塗装機は、均一で厚みのある美しい塗膜を形成できるため、高付加価値製品の生産ラインで標準採用が進んでいます。
3. 自動化・省人化ニーズの拡大
製造業における労働力不足と人件費上昇を背景に、自動静電塗装機の需要が拡大。特に自動車や産業機械の大量生産ラインでは、ロボット連携やライン管理システムとの統合が進んでいます。
4. 新興国における製造基盤の整備
アジア太平洋地域（中国、インド、東南アジアなど）では、インフラ投資と製造業の発展に伴い、最新の塗装設備への更新需要が高まっています。当地域は世界最大の成長市場として、多くの主要メーカーが販売網を強化しています。
主要企業の市場シェアと競争環境分析
静電粉体塗装機市場の主要企業には、以下のグローバルおよび地域リーダーが含まれます。
Mitsuba System、 Graco、 Nordson、 Wagner、 SAMES KREMLIN、 Electron、 MS Oberflächentechnik、 Asahi Sunac、 Koryo Coating Machine Industrial、 Kafan、 Anest Iwata